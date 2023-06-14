Игорь Маковский: современная обстановка требует от нас быстрых, качественных и эффективных решений

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провел рабочее совещание с руководителями блока главного инженера Обществ.

Отмечалось, что только часть из 20 филиалов компаний ведет работу в привычных условиях, с небольшими изменениями по задачам оперативного реагирования. В Центральном федеральном округе кардинальным образом изменился ландшафт нагрузок в сторону роста, где изначально запрашиваемые мощности не требовались. Сотрудники районов электрических сетей на приграничных территориях работают по особым регламентам безопасности.

Игорь Маковский подчеркнул, что в текущих условиях блок главного инженера должен выполнять свои задачи с повышенной эффективностью. Среди них – обеспечение качественной эксплуатации энергообъектов, безусловный контроль реализации всех утвержденных программ, проведение аудита производственных процессов, достижение стопроцентной достоверности и своевременности учета технологических нарушений в сетях и оперативное проведение аварийно-восстановительных работ.

Особая задача, поставленная руководителем Обществ перед блоком главного инженера, – предотвращение травматизма на производстве.

«Современные реалии требуют от энергетиков быстрых, продуманных и эффективных решений, внедрения повышенных критериев производственной безопасности. В таких условиях блок главного инженера несет большую ответственность по обеспечению защиты жизни и здоровья персонала. При этом сами работники должны предъявлять к себе высочайшие требования в плане дисциплины. Именно это поможет нашей профессиональной и сплоченной команде и дальше обеспечивать надежное электроснабжение жителей в 20 регионах России», – подчеркнул глава компаний.