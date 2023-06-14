Свет и горячую воду отключат в пяти домах Нижнего Новгорода 14 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пять домов останутся без горячей воды и света в Нижнем Новгороде 14 июня. Об этом сообщили в городском управлении ГОЧС.

В частности, без горячей воды в период с 09:00 до 15:00 останутся жильцы дома №24 и 26 по улице Чаадаева в Московском районе, а электроснабжение отключат с 13:00 до 17:00, в домах №53, 55, 57 по улице Смирнова в Автозаводском районе.

Неудобства связаны с запланированными работами на системах ЖКХ.