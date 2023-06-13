Нижегородский Минстрой выдал разрешение на строительство экотехнопарка в Дзержинске Фото: Иван Макеев

Региональный Минстрой выдал разрешение на строительство экотехнопарка в Дзержинске. Об этом сообщается в документации на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что в строительство экотехнопарка собираются вложить 1,4 миллиарда рублей в качестве инвестиций. Соответствующая заявка была одобрена на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. Уже известно, что под реализацию этого проекта выделен земельный участок площадью 180 771 квадратный метр в Дзержинске.

В мае этого года появилась информация, что строительство экотехнопарка в Нижегородской области было одобрено государственной экспертизой. Положительное заключение было вынесено 12 мая.