Начались работы на стартовом котловане новой станции метро «Сенная»

Первые работы начались на стартовом котловане новой станции метро «Сенная». Фото: телеграм-канал «МетроНН»

Первые работы начались на стартовом котловане новой станции метро «Сенная». Об этом пишут в телеграм-канале «МетроНН».

Началась разработка первой монтажной камеры. Она будет вестись поярусно с установкой специальной системы крепления. После этого будет смонтирован тоннелепроходческий щит, который начнет движение в сторону новой станции «Площадь Свободы».

На выездном совещании специалисты ГУММиД, министерства транспорта Нижегородской области и ГК «Моспроект-3» осмотрели строительную площадку и обсудили графики производства работ.

- Обсуждались сроки и варианты ограничения движения на площади Свободы. Инженерные коммуникации необходимо вынести до наступления осенних холодов, - отметили в телеграм-канале «МетроНН».