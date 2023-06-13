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НовостиОбщество13 июня 2023 13:58

Начались работы на стартовом котловане новой станции метро «Сенная»

Специалисты разрабатывают первую монтажную камеру
Елизавета КОПЫЛОВА
Первые работы начались на стартовом котловане новой станции метро «Сенная». Фото: телеграм-канал «МетроНН»

Первые работы начались на стартовом котловане новой станции метро «Сенная». Фото: телеграм-канал «МетроНН»

Первые работы начались на стартовом котловане новой станции метро «Сенная». Об этом пишут в телеграм-канале «МетроНН».

Началась разработка первой монтажной камеры. Она будет вестись поярусно с установкой специальной системы крепления. После этого будет смонтирован тоннелепроходческий щит, который начнет движение в сторону новой станции «Площадь Свободы».

На выездном совещании специалисты ГУММиД, министерства транспорта Нижегородской области и ГК «Моспроект-3» осмотрели строительную площадку и обсудили графики производства работ.

- Обсуждались сроки и варианты ограничения движения на площади Свободы. Инженерные коммуникации необходимо вынести до наступления осенних холодов, - отметили в телеграм-канале «МетроНН».