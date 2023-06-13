Сотрудники «Нижновэнерго» приняли участие в патриотическом флешмобе

9 июня, в преддверии Дня России, Совет молодежи филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» принял участие в масштабном патриотическом флешмобе. У подножия Шуховской башни на берегу Оки был развёрнут российский флаг площадью 162 квадратных метра.

Организаторами мероприятия выступили региональное отделение общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», администрация города Дзержинска и филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго».

В патриотическом флешмобе приняли участие около двухсот человек, среди которых были активисты Совета молодежи филиала «Нижновэнерго» и Народного фронта, учащиеся школ, преподаватели, юнармейцы, представители общественных и добровольческих организаций, а также гости Нижегородской области.

В конце праздника конструкцию Шуховской башни украсила праздничная подсветка, окрашенная в цвета флага Российской Федерации.

«Флешмоб к Дню России проводится у Шуховской башни уже в третий раз и становится доброй традицией. Этот энергообъект был выбран не случайно – он является уникальным памятником русской технической мысли», – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.