Чемпионат России по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом стартовал в Дзержинске

12 июня, в День России, на территории Дзержинска стартовал Чемпионат России по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом. В торжественной церемонии открытия на стадионе «Капролактамовец» приняли участие десять команд участников, в том числе сборная Республики Беларусь под руководством капитана Александра Игнатовича и тренера Сергея Глинского.

В церемонии открытия приняли участие министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев, президент Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием ЦП Иван Потехин, заместитель министра спорта РФ с 2015 по 2021 год Марина Томилова, президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев, старший тренер сборной команды России по футболу Лаша Мурванадзе, депутаты Думы города Дзержинска.

«В этом году Дзержинск снова открывает свои двери для команд из разных регионов России, а также для гостей из дружественной Республики Беларусь. Уверен, что зрелищные матчи, которые пройдут в рамках чемпионата, надолго останутся в памяти зрителей. Минспорт России поддерживает мероприятия, которые способствуют развитию адаптивного спорта в нашей стране, и ценит усилия организаторов и участников данного чемпионата. Желаю ярких эмоций и побед! Пусть эти дни станут для вас настоящим праздником футбола!» – передал в приветственном адресе заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

Из России в чемпионате принимают участие команда «Стимул» из Республики Северная Осетия-Алания, «Антарес» из Рязанской области, «Урал» из Екатеринбурга, сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Новосибирской областей. Нижегородскую область на чемпионате представляет дзержинская команда «Нижегородец» под руководством капитана Алексея Борькина и тренера Александра Кулигина. Команда была образована в 2008 году, приняла участие в 13 чемпионатах, по пять раз завоевывала серебряные и бронзовые награды, а в 2020 году на домашнем поле стала чемпионом России.

«Благодарю Паралимпийский комитет России и Федерацию футбола лиц с заболеванием церебральным параличом за то, что уже второй раз Нижегородской области доверено право принимать этот Чемпионат. Мы активно развиваем адаптивные виды спорта, строим в Дзержинске крупный региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Спорт в Нижегородской области доступен для всех, и каждый должен иметь возможность выбрать то, что ему по душе. Футболистам желаю не только успешно выступить во всех матчах, но и успеть посмотреть нашу область!» – сказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

Впервые за историю Чемпионата по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом у него появился свой талисман – Лев Львович. О нем в рамках церемонии открытия объявил президент Федерации футбола лиц с заболеванием ЦП Иван Потехин.

Сразу после церемонии открытия команда «Нижегородец» встретилась с командой «Антарес» из Рязанской области и одержала победу со счетом 9:4.

«Сразу признаюсь, в победе наших ребят я нисколько не сомневался, у нас действительно опытная, сыгранная и талантливая команда, с которой трудно соперничать. Поздравляю наших спортсменов с первой победой, а наших соперников из Рязани – команду «Антарес» – благодарю за хорошую достойную игру и желаю успехов в следующих матчах, – поделился в своих социальных сетях глава города Дзержинска Иван Носков. – Дзержинск далеко не впервые принимает соревнования всероссийского масштаба. Прежде всего, это заслуга наших спортсменов и тренеров, достижениями которых гордится вся страна. Особенно символично, что старт чемпионату дан именно в День России, нашей общей Родины!»

В этом году Дзержинск открыл свои двери для команд из разных регионов России

В первый день на стадионе «Капролактамовец» состоялось пять игр:

- Сборная Московской области – «Звезда» (Санкт-Петербург) – 5:3

- «Стимул» (Владикавказ) – «Урал» (Екатеринбург) – 6:3

- Сборная команда Москвы – Сборная Ленинградской области – 10:2

- Сборная Республики Беларусь – Сборная Новосибирской области – 18:0

- «Антарес» (Рязанская область) – «Нижегородец» (Нижегородская область) – 4:9

До 20 июня каждый день с 10:00 до 17:30 на стадионе будет проходить по пять игр. Вход на трибуны свободный.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска