Работы по водоснабжению в Дзержинске могут сорваться из-за проблем с финансированием Фото: Олег УКЛАДОВ

Реконструкция систем водоснабжения в Дзержинске может сорваться из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Приволжье».

По информации издания, в 2019 году правительство России и Новый банк развития БРИНК подписали соглашение о займе, предполагающее вложение 320 млн долларов в модернизацию систем водоснабжения в пяти городах России, один из которых был Дзержинск.

Однако с введением западных санкций банк приостановил финансирование, и в декабре 2022 года Минстрой РФ оценил ситуацию как критическую.

На данный момент финансирование не возобновили. Подрядчики не могут продолжать работу.

Компания СЗ «Внешстрой» прокладывает в Дзержинске резервную нитку Тепловского водозабора. Финансирование по линии займа БРИКС не осуществляется с июня прошлого года. В данный проект компания вложила собственные 667 млн рублей. При отсутствии дальнейшего финансирования компания может законсервировать сети.

Другой подрядчик ООО «ПР и СС», руководство отмечает, что ситуация вынуждает с июля начать выводить сотрудников из проекта по реконструкции главного канализационного коллектора Дзержинска.

- Мы вложили в работы более 360 млн рублей своих средств, нам их никто не оплатил. Необходимо еще 280 млн для закупки насосного оборудования. У нас их нет, при этом с прошлого года полная неопределенность с финансированием со стороны заказчика, - рассказали в компании.

Источник, близкий к Минстрою сообщил, что во избежание в городах недостроев и сопутствующих аварий, нужно заменить валюту международного займа. Однако окончательного решения по этому вопросу еще нет.