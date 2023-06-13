Нижегородская область примет участие в ПМЭФ-2023 14-17 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Делегация от Нижегородской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Северной столице с 14 по 17 июня.

На мероприятии регион представит свой стенд, в основе идеи которого лежит беляна - деревянное судно, в былые времена использовавшееся нижегородцами для сплава леса по Волге. Оно символизирует креативную инженерную мысль, человеческий труд и особенности нижегородского характера.

- На стенде будут представлены приоритетные проекты развития региона: масштабная транспортная реформа, строительство новых станций метро, проекты комплексного редевелопмента исторических территорий, развитие нижегородской агломерации, строительство IT-кампуса и Ледового дворца, - говорится на сайте ПМЭФ-2023.

Также будет уделено внимание поддержке креативных индустрий, народных художественных промыслов и событийной программы Нижнего Новгорода как молодежной столицы Росси.

Петербургский международный экономический форум является большим событием в деловом мире. В 2023 году он проводится в 26-й раз.