Клуб «Бизнес-пилот» начал работу в рамках поручения президента России Владимира Путина по развитию беспилотных авиационных систем

Фото предоставлено Пресс-службой "Деловой России".

По сообщению Пресс-службы «Деловой России», 10 июня в поселке Екатериновка Тверской области открылся клуб «Бизнес-Пилот», посвященный развитию малой авиации. Открытие клуба произошло в преддверии Дня России, как реализация масштабного проекта по совершенствованию в РФ малой авиации и ее инфраструктуры в рамках недавних поручений Владимира Путина по вопросам развития беспилотных авиационных систем.

На мероприятии присутствовали представители Общероссийской организации «Деловая Россия», пилоты военной, санитарной и гражданской авиации, конструкторы, спасатели, руководство авиакомпаний и авиаклубов из разных регионов России, а также многочисленные партнеры клуба.

«Когда происходят такие мероприятия, ощущаешь себя участником движения истории, - цитирует релиз депутата Тверской городской Думы Алексея Виноградова, выступавшего на открытии клуба. - Когда-то и автомобильный транспорт был в диковинку. Сегодня же почти в каждой семье есть автомобиль. Вертолёт к тому же имеет весомое преимущество перед наземным транспортом – ему не нужны дороги. Оборудовав вертолётную площадку, оснастив её должным образом, можно отправиться в путешествие или по делам уже в этот же день. Весьма значимо, что «Деловая Россия» начала реализацию такого проекта в Тверской области. Уверен, сегодня мы дали старт процессу, оценить который по-настоящему возможно только с высоты будущего».

Клуб «Бизнес-Пилот» предлагает широкий спектр услуг, включая туристические демонстрационные полеты над достопримечательностями страны, базовую подготовку летного и технического персонала для малой авиации, создание стратегического резерва для использования вертолетов в случае чрезвычайных ситуаций и оказания экстренной медицинской помощи. Беспилотные летательные аппараты также будут использоваться для мониторинга окружающей среды, контроля линий электропередач и газопроводов. Благодаря клубу «Бизнес-Пилот» возможны быстрые перелеты в другие города и регионы, что может быть востребовано, в том числе, тверским бизнесом.

Кроме того, клуб предлагает возможность приобретения собственного вертолета и обучения летному делу под руководством опытных летчиков-инструкторов. Важно отметить, что развитие беспилотной авиации станет одним из приоритетных направлений клуба.

Клуб «Бизнес-Пилот» сосредотачивает внимание и на безопасности полетов. Участники централизовано проходят медицинские обследования и другие процедуры, гарантирующие здоровье и безопасность полетов. Создание такой инфраструктуры значительно сократит реализацию программы по вопросам беспилотных авиационных систем и станет платформой для общения и обмена опытом опытных пилотов, бортмехаников, диспетчеров и руководителей авиационных организаций.

«Хочу поздравить всех причастных к созданию клуба с его открытием. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что сегодня мы стали участниками одного большого дела, которое поможет в жизни сделать невозможное - сократить расстояния, - цитирует сообщение председателя Тверского отделения «Деловой России» Юрия Коробова. - Клуб не только позволит людям по-новому путешествовать, но и серьёзно займется развитием малой авиации и ее инфраструктуры. Вопросы для развития беспилотных авиационных систем также для нас приоритетны».

Юрий Коробов также отметил, что созданный в Тверской области туристический кластер уже сегодня раскрывает свой потенциал и благотворно влияет на развитие экономики и туризма в стране: «Я бы хотел подчеркнуть намерение широко тиражировать подобные инициативы, популяризируя малую авиацию. Пока такая авиация в России не сильно развита, но у нее есть все шансы стать неотъемлемой частью экономической и социальной структуры страны, - сказал Юрий Коробов. - Это не только туризм и санитарная авиация, это поисковые работы, это предотвращение трагических последствий, это спорт международного уровня. Очень хотелось бы, чтобы для граждан России вертолёт или любой другой летательный аппарат станет таким же доступным средством, как автомобиль или моторная лодка, а развитие беспилотных авиационных систем поможет стать нашей стране лидером на рынке этих технологий», - резюмировал председатель Тверского отделения «Деловой России».