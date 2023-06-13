Сергей Шуричев награжден Орденом Мужества

Государственными наградами отмечены 11 сотрудников АО «Транснефть-Верхняя Волга», которые добровольцами приняли участие в специальной военной операции (СВО).

Работнику АО «Транснефть-Верхняя Волга» Сергею Шуричеву вручен Орден Мужества. В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина он отмечен наградой за исполнение гражданского и воинского долга, мужество и героизм, проявленные во время СВО.

Техник отдела инженерно-технических средств охраны управления безопасности АО «Транснефть-Верхняя Волга», подполковник запаса, ветеран боевых действий Сергей Шуричев служил во Внутренних войсках МВД РФ более 20 лет. В октябре 2022 года прибыл добровольцем в зону проведения специальной военной операции, где в качестве заместителя командира отряда умело руководил вверенным подразделением. Благодаря боевому опыту, личному примеру действий при непосредственном соприкосновении с противником все поставленные перед отрядом задачи были своевременно выполнены.

Кроме того, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, медалями «За отвагу» были награждены работники Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) Евгений Солодовников, Сергей Табунов и Сергей Симаев, Володарского районного нефтепродуктопроводного управления (РНПУ) Денис Алёшкин, а также сотрудники ведомственной охраны управления безопасности Володарского РНПУ Александр Козак, Андрей Клинтух, Олег Быстров, Горьковского РНУ Алексей Зеленов, Леонид Гусаров и Рязанского РНУ Владислав Подгузов.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть - Верхняя Волга»