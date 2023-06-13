В период с 14 по 19 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов в Нижегородской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Высокая пожароопасность лесов сохранится с 14 по 19 июня в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

4 и 5 классы пожарной опасности пройдут местами по региону. В этот период повышена вероятность возникновения лесных пожаров, а также распространение огня на жилые дома.

В ведомстве настоятельно рекомендуют не посещать леса в этот период.

Ранее сообщили, что в Нижегородской области с начала 2023 года произошло четыре лесных пожара общей площадью более 1,5 гектара. В прошлом году за этот период был зафиксирован только один лесной пожар