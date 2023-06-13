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НовостиОбщество13 июня 2023 6:50

Самую узкую часть Зеленского съезда заасфальтировали

Ремонт провели по программе «Безопасные и качественные дороги»
Елизавета КОПЫЛОВА
Самую узкую часть Зеленского съезда заасфальтировали. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Самую узкую часть Зеленского съезда заасфальтировали. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Закончили работы по асфальтированию самой узкой части Зеленского съезда. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев

По информации, ремонт проводили по программе «Безопасные качественные дороги». На участке автодороги от площади Минина до трамвайных путей уложили 570 тонн асфальтобетонной смеси, а также устроено четыре тысячи квадратных метров дорожного покрытия.

-Для таких работ были привлечены два асфальтоукладчика, четыре катка и несколько десятков самосвалов, которые обеспечивали доставку смеси с завода, - отметил Юрий Шалабаев.

Во время работ был полностью перекрыт Зеленский съезд. Асфальтирование проводили ночью, сразу на всю ширину проезжей части, так как это позволило в кратчайшие сроки обновить дорогу.

Более того, во время работ дорожники установили 750 погонных метров нового гранитного бордюра и заменили люки колодцев.