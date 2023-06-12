Концерт рэпера Big Baby Tape в Нижнем Новгороде перенесен на июль. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выступление рэпера Big Baby Tape в Нижнем Новгороде перенесли. На это повлияли независящие от артиста и организаторов причины, сообщают организаторы на странице ВКонтакте.

Концерт Big Baby Tape должен был состояться 11 июня в MILO Concert Hall. Новая дата пока неизвестна, но мероприятие планируют провести в начале июля.

– Все ранее приобретенные билеты остаются действительными, – пишут организаторы.

Отметим, сегодня рэпер должен был выступить в Казани, но там также отменили концерт.

Напомним, в этом году Нижний Новгород как молодежная столица России станет главной площадкой проведения Дня молодежи. Именно в нашем городе пройдут самые зрелищные шоу и самые масштабные концерты. Хедлайнером праздника станет Дима Билан, который выступит для гостей фестиваля на площади Минина и Пожарского.

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