Праздничная подсветка украсит Нижегородский кремль в День России. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Аудиовизуальное представление будет показано на стенах Нижегородского кремля вечером 12 июня. На участке стены от Тайницкой до Часовой башни нижегородцы смогут увидеть световые картины, посвященные Дню России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Нижнем Новгороде на стенах и башнях кремля появятся представители различных народностей, населяющих Россию. Также жители и гости города увидят образы, которые отражают красоту России, берегов Оки и Волги, Нижнего Новгорода. Кроме того, видеоряд дополнит надпись «С Днем России».

Световая инсталляция будет работать 12 июня с наступления темноты и до самого рассвета.

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