Нижегородец, попавший в плен в зоне СВО, вернулся в Россию.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Нижегородский военнослужащий, попавший в плен в зоне СВО, вернулся в Россию. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В феврале этого года губернатор получил письмо от нижегородки, сын которой находился в плену.
– Обращаюсь к Вам с криком о помощи. Помогите, пожалуйста, вытащить сына из плена! В плен взяли в ночь с 18 на 19 февраля. Антон ранен в ногу. Он хорошо сражался, был награжден. Помогите, пожалуйста! – написала женщина.
Губернатор Глеб Никитин обратился к федеральным коллегам для совместного решения проблемы. И спустя три месяца, накануне Дня России, военнослужащего вернули на Родину.
Антон вернулся из плена 11 июня 2023 года в рамках российско-украинского обмена.
– Всем, кто участвовал, огромнейшее спасибо! – сказал Глеб Никитин.
Напомним, группа нижегородских добровольцев-контрактников отправилась в учебный центр на подготовку к СВО. 5 июня мужчин проводили на службу друзья, родственники и представители муниципальных органов власти.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!