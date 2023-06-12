Нижегородец, попавший в плен в зоне СВО, вернулся в Россию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородский военнослужащий, попавший в плен в зоне СВО, вернулся в Россию. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В феврале этого года губернатор получил письмо от нижегородки, сын которой находился в плену.

– Обращаюсь к Вам с криком о помощи. Помогите, пожалуйста, вытащить сына из плена! В плен взяли в ночь с 18 на 19 февраля. Антон ранен в ногу. Он хорошо сражался, был награжден. Помогите, пожалуйста! – написала женщина.

Губернатор Глеб Никитин обратился к федеральным коллегам для совместного решения проблемы. И спустя три месяца, накануне Дня России, военнослужащего вернули на Родину.

Антон вернулся из плена 11 июня 2023 года в рамках российско-украинского обмена.

– Всем, кто участвовал, огромнейшее спасибо! – сказал Глеб Никитин.

Напомним, группа нижегородских добровольцев-контрактников отправилась в учебный центр на подготовку к СВО. 5 июня мужчин проводили на службу друзья, родственники и представители муниципальных органов власти.

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