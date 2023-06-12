Праздничная подсветка украсит нижегородскую телебашню в День России. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Художественную подсветку включат на нижегородской телебашне в День России 12 июня. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

С 21.30 до полуночи высотную доминанту города будет украшать праздничная иллюминация. На телебашне нижегородцы смогут увидеть российский триколор, а на гранях – динамические световые композиции, изображения Спасской башни Московского Кремля и Дмитриевской башни Нижегородского кремля, выполненные в графике. Кроме того, «бегущая строка» – «12 июня – День России» появится на медиаэкране.

В День России праздничная подсветка украсит более 20 телебашен страны.

Напомним, сегодня на площади Минина в течение всего дня будет работать этномаркет - торговые ряды с изделиями промыслов разных народов России.

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