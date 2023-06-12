Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем России. Фото: страница Глеба Никитина во ВКонтакте

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил граждан с Днем России. Его обращением к нижегородцам делится пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин отметил, что праздник, который в последние годы приобрел особый смысл, объединяет всех, кто считает себя частью России, кто хранит в сердце любовь к своей Родине. Истинный патриотизм заключен в стойкости и воли народа, в его стремлении к единству.

– Дорогие жители Нижегородской области! От всего сердца поздравляю вас с Днём России! – сказал губернатор. – Неразрывно судьба России связана с Нижегородской областью. Фигуры Минина и Пожарского стали символом гражданского стремления к сохранению самобытности и суверенитета России. Этот пример вдохновляет нас и сегодня!

«Нижний Новгород – 100 процентов настоящая Россия» – эти слова стали туристическим девизом региона. Ведь именно в Нижнем, где Ока сливается с Волгой, где живут люди с открытой и широкой душой, можно ощутить истинную Россию.

Губернатор Нижегородской области также выразил благодарность всем тем, кто помогает и трудится в интересах Отечества.

– В День России желаю, чтобы любовь к Родине и вера в нее крепла с каждым новым поколением! Пусть наша страна идет только вперед! С праздником! – добавил Глеб Никитин.