Огромная очередь образовалась на Нижегородскую канатку 11 июня

Очередь на канатную дорогу. Фото: скрин видео в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород»
На канатную дорогу Нижний Новгород – Бор 11 июня образовалась огромная очередь. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».
Напомним, на Нижегородской канатке планировали разделить очереди по способу оплаты. Чтобы жители Бора могли пользоваться отдельным проходом в зону посадки и им не пришлось бы стоять в длинных очередях с туристами, желающими просто прокатиться на канатке.
Потоки борчан и туристов действительно разделили. Однако это не избавило «Нижегородскую» станцию от длинных очередей.
– Мы с мамой стояли в очереди больше двух часов, – пишет пользователь соцсети.
В комментариях канала нижегородцы предлагали разные способы решения проблемы: от повышения цен до строительства отдельной канатной дороги для туристов.
Ранее мы сообщали, что в мае Нижегородской канатной дорогой, которая соединяет Нижний Новгород и Бор, воспользовались более 214 тысяч пассажиров.
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