Группа «Моя Мишель» выступила в Нижнем Новгороде 10 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыкальная группа «Моя Мишель» выступила в Александровском саду Нижнего Новгорода. Об этом сообщает «NewsRoom24.ru».

10 июня в рамках фестиваля «Столица закатов» со сцены «Ракушка» российская группа исполнила хиты «Целовать нельзя», «Тёмные аллеи», «Химия», «Посмотри в глаза» и другие. Нижегородцы встретили артистов с теплом. Фанаты заполнили все пространство перед сценой. А когда вокалистка группы Татьяна Ткачук пела «Дуру», влюбленные пары танцевали медленный танец.

На следующей неделе в рамках фестиваля в «Ракушке» состоится концерт JP Big Band.

Напомним, в День России нижегородцев ждут многочисленные концерты и патриотические программы. На этот раз праздничные мероприятия состоятся во всех районах города.

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