Нижегородцы смогут посмотреть прямую трансляцию Дня России по телевизору и в интернете

Наблюдать за всеми праздничными мероприятиями нижегородцы смогут с 12.00 до 22.00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прямую трансляцию праздничных мероприятий, посвященных Дню России 12 июня, нижегородцы смогут посмотреть по телевизору и в интернете. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Трансляция начнется с шествия «Парад национальностей» в 17.55. Увидеть процессию можно будет на региональных телеканалах «Нижний Новгород 24», «Волга», «ННТВ».

– Также будут показаны музыкальные программы кавер-групп, флешмоб «Встанем», выступления коллективов международного этнофестиваля «Действие», Народного артиста России Дмитрия Певцова и группы «ПЕВЦОВ-ОРКЕСТР», группы «Пелагея», – отмечают в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Кроме того, наблюдать за всеми праздничными мероприятиями нижегородцы смогут на официальной странице регионального правительства ВКонтакте с 12.00 до 22.00.

Ранее мы рассказывали, какая программа ждет горожан в День России в Нижнем Новгороде 12 июня 2023. Праздничные мероприятия состоятся во всех районах города. Однако главные из них пройдут в центре столицы Приволжья.

Напомним, заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина выступит в нижегородском парке «Швейцария» в День России.

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