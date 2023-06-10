Тело утонувшего мужчины извлекли из Ворошиловского пруда в Уренском районе Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

48-летнего утонувшего мужчину извлекли из Ворошиловского пруда в Уренском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о происшествии на пруду поступило в ведомство поздно вечером 9 июня. Мужчина утонул в месте, не оборудованном для купания. Спасатели приступили к поискам, однако в темное время суток найти тело мужчины не удалось.

Сегодня, 10 июня, утонувшего нашли и извлекли из воды. Все данные о произошедшем были переданы в полицию, обстоятельства будут устанавливаться.

В ведомстве напомнили, что у воды нужно соблюдать элементарные правила безопасности. Купаться нужно только на оборудованных пляжах.