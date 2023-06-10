Дополнительный выходной день 12 июня не уменьшит зарплату жителям Нижегородской области Фото: Даниил ОПАРИН

Выходной день 12 июня не повлияет на зарплату жителям Нижегородской области. Об этом рассказали юристы SuperJob.

12 июня отмечается День России, в этом году праздник выпадает на понедельник. Нижегородцы, которые работают по пятидневке, будут отдыхать три дня – 10, 11 и 12 июня. Однако длительные выходные никак не повлияют на заработную плату сотрудников, которые получают оклад.

Если же сотрудник будет работать в этот день, ему обязаны выдать зарплату в повышенном размере.

Также по данным опроса SuperJob, многие жители продлят свои июньские выходные за счет отпуска или отгулов.