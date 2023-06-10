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НовостиОбщество10 июня 2023 16:20

Дополнительный выходной день 12 июня не уменьшит зарплату жителям Нижегородской области

Жителям, которые будут работать в этот день, должны выдать зарплату в повышенном размере
Елизавета КОПЫЛОВА
Дополнительный выходной день 12 июня не уменьшит зарплату жителям Нижегородской области

Дополнительный выходной день 12 июня не уменьшит зарплату жителям Нижегородской области

Фото: Даниил ОПАРИН

Выходной день 12 июня не повлияет на зарплату жителям Нижегородской области. Об этом рассказали юристы SuperJob.

12 июня отмечается День России, в этом году праздник выпадает на понедельник. Нижегородцы, которые работают по пятидневке, будут отдыхать три дня – 10, 11 и 12 июня. Однако длительные выходные никак не повлияют на заработную плату сотрудников, которые получают оклад.

Если же сотрудник будет работать в этот день, ему обязаны выдать зарплату в повышенном размере.

Также по данным опроса SuperJob, многие жители продлят свои июньские выходные за счет отпуска или отгулов.