Фестиваль «Арзамасские купола» пройдет на Соборной площади в Арзамасе

Трехдневный фестиваль «Арзамасские купола» пройдет на Соборной площади в Арзамасе с 28 по 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фестиваль православной и патриотической песни проводят уже в 12 раз по благословлению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Он приурочен ко Дню Крещения Руси и реализуется при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива – 2023».

- Первым крупным мероприятием на обновленной Соборной площади станет концерт, где прозвучат духовные и патриотические мотивы. Думаю, в этом есть некий добрый символизм, - подчеркнул глава Арзамаса Александр Щелоков.

В прошлом году в фестивале поучаствовали более 150 человек, которые представляли 25 регионов России и Республику Беларусь. К участию приглашают авторов-исполнителей, солистов, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Отборочный тур будет до 27 июля, а 27 и 28 июля состоятся выступления исполнителей.