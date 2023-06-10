Отбор абитуриентов в Академию Никиты Михалкова пройдет в Нижнем Новгороде 19 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова проведет отбор абитуриентов из Нижнего Новгорода для бесплатного обучения. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на образовательное учреждение.

Отборочные прослушивания пройдут 19 июня на территории Учебного театра Нижегородского театрального училища (колледжа) им. Е.А. Евстигнеева. Лучших абитуриентов пригласят в Москву для прохождения финального этапа. Все участники будут включены в базу творческих специалистов Академии.

Прослушивания пройдут в формате собеседования. Наличие профильного образования у поступающих является преимуществом. Есть возрастные ограничения – в актерскую мастерскую в приоритете будут абитуриенты до 35 лет.

В составе отборочной комиссии будет заведующий кафедрой режиссуры Театрального института им. Бориса Щукина Андрей Левицкий, театральный режиссер, актер, музыкант Михаил Милькис, проректор по учебной работе Академии Н.С. Михалкова Алина Фатьянова.

Также в рамках выездной приемной комиссии Андрей Левицкий проведет мастер-класс «Основы биомеханики». Посетить его можно по предварительной регистрации.