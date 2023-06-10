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НовостиОбщество10 июня 2023 11:04

Обновленный сквер открыли на улице Культуры в Нижнем Новгороде

Благоустройство проходило по программе ФКГС
Елизавета КОПЫЛОВА
Обновленный сквер открыли на улице Культуры в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Обновленный сквер открыли на улице Культуры в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Сквер на улице Культуры в Нижнем Новгороде открыли после благоустройства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Шалабаев.

Общественное пространство расположено в Сормовском районе. Его часто посещают местные жители, ведь рядом лицей, медицинский колледж, остановки общественного транспорта, магазины.

Благоустройство сквера проходило по программе «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта провели работы по озеленению сквера, установили качели и лавочки. Также решили проблему с отсутствием освещения. В сквере установили новые опоры и светильники, чтобы в любое время здесь было светло.

- Хорошо начали в этом году благоустройство, сдаём объекты уже с конца весны, - отметил Юрий Шалабаев.