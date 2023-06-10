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НовостиОбщество10 июня 2023 8:00

Нижегородский Минтранс рассмотрит вопрос о продлении метро до Верхних Печер

Местная жительница предложила продлить метро до улицы Родионова
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородский Минтранс рассмотрит вопрос о продлении метро до Верхних Печер

Нижегородский Минтранс рассмотрит вопрос о продлении метро до Верхних Печер

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородский Минтранс рассмотрит возможность продления метро до Верхних Печер. Об этом сообщили представители ведомства, отвечая на вопросы подписчиков во «ВКонтакте».

Местная жительница предложила продлить метро до улицы Родионова, там через пару лет будут достроены два жилых комплекса. Нижегородка уверена, что наличие станции метро сможет решить проблему с загруженностью дороги.

Представители нижегородского министерства транспорта пообещали рассмотреть предложение местной жительницы. Однако сейчас приоритетным остается строительство станции метро «Сенная».

Напомним, ранее новую временную дорогу открыли возле стройплощадки станции метро «Сенная». Объездная дорога проходит от Печерского съезда до канатной дороги, мечети и жилых домов.