Новый застройщик достроит проблемный ЖК «Дом на Горького» в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новый застройщик завершит строительство проблемного ЖК «Дом на Горького» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители нижегородской инспекции Госстройнадзора, отвечая на вопросы подписчиков во «ВКонтакте».

Как отмечается, права дольщиков недостроенного здания восстановит новая компания. Ранее стало известно, что арбитражный суд Нижегородской области признал застройщика ЖК «Дом на Горького» банкротом и открыл конкурсное производство.

Напомним, ЖК «Дом на Горького» в центре Нижнего Новгорода начали строить в 2015 году. Однако его возведение велось крайне медленно, и застройщик четырежды продлевал срок действия разрешения на строительство, а потом и вовсе был признан банкротом.

Сейчас квартиры в недостроенном жилом комплексе ждут 197 человек.