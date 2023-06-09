Абитуриенты из новых субъектов РФ получат льготы при поступлении в Мининский университет

Приемная кампания - 2023/2024 стартует в Мининском университете 20 июня. Абитуриенты из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут поступить в этом году в нижегородский педагогический вуз как по результатам ЕГЭ, так и по вступительным испытаниям вуза. Кроме того, ребята по желанию смогут сдать такие предметы как русский язык, историю, литературу и обществознание в форме собеседования.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что абитуриенты смогут поступить как на педагогические специальности, так и на другие профили подготовки. А если у поступающих отсутствуют по уважительной причине подлинники документов о своем образовании, они все равно могут поступать на бюджет, а документы нужно будет предоставить до окончания обучения.

“В Мининском университете 9 факультетов, более 130 направлений подготовки. Уверен, каждый абитуриент сможет найти профессию по душе. Мы создаем все необходимые условия для ребят, которые хотят получить высшее образование на бакалавриате или специалитете, а также продолжить свое обучение на магистерских программах. Безусловно, успехи детей из вновь присоединившихся регионов, достигнутые ими на родине, нельзя игнорировать, поэтому мы будем учитывать достижения в учебной, спортивной, волонтерской деятельности при поступлении в вуз”, - рассказал Виктор Сдобняков.

Таким образом, победители и призеры национальных олимпиад, члены сборных команд Украины смогут поступить в вуз без вступительных испытаний. А за индивидуальные достижения, полученные в школе или колледже, например, аттестат с отличием, будут начислены дополнительные баллы.

Поступить на бюджетные места в Мининский университет в 2023 году смогут более 1350 абитуриентов, в том числе 374 человека - на магистерские программы.

Ознакомиться с правилами приема в Мининский университет в 2023 году можно по ссылке. Подробнее узнать о направлениях и профилях подготовки можно на сайте вуза.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина