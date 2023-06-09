Архсовет утвердил проект межвузовского IT – кампуса «Неймарк» в Нижнем Новгороде Фото: Кирилл Мартынов

Архитектурный совет окончательно утвердил концепцию и объемно-планировочные решения межвузовского IТ-кампуса «Неймарк». Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье».

Как отмечается, проект разрабатывало архитектурное бюро «Студия 44», с учетом замечаний нижегородских архитекторов. Стоимость строительства превысит 40 млрд рублей. В проект войдет два современных учебных корпуса с общежитиями на 4,5 тыс. человек. Один из учебных корпусов разместиться рядом со студгородком ННГУ на проспекте Гагарина, а второй учебный корпус построят на улице Шевченко. Общая площадь застройки объектов «Неймарка» для учебы, проживания и отдыха составит около 200 тыс. кв. м.

Более того, первые гостиницы для студентов областной концессионер планирует сдать уже весной следующего года.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде началось строительство межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня. В рамках первого этапа реализации проекта будет построено 18 корпусов в районе улицы Большие Овраги. Нижегородский ИТ-кампус получил название в честь ученого-математика Юрия Неймарка, основавшего факультет вычислительной математики и кибернетики в ННГУ имени Лобачевского.