День открытых дверей для будущих магистров проведет Мининский университет

День открытых дверей для желающих поступить в магистратуру пройдет 15 июня в Точке кипения Мининского университета по адресу: пл. Минина и Пожарского, 7. Начало в 17.00. Представители педагогического вуза расскажут о новых образовательных программах и возможностях, которые университет предоставляет учащимся.

Как рассказал ректор вуза Виктор Сдобняков, университет предлагает магистрантам обучение как по педагогическим направлениям, так и по другим специальностям. В частности, реализуются уникальные для региона образовательные программы.

“Каждую приемную кампанию мы открываем набор на новые магистерские программы, учитывая запросы общества и рынка труда. Сегодня вуз предлагает 38 магистерских программ обучения и более 370 бюджетных мест. Педагогические направления, безусловно, наш приоритет, ведь знания методик работы с людьми, основ педагогики и психологии полезны для карьерного роста в любой сфере. Важный трек здесь - магистратура для выпускников классических и технических университетов для закрытия кадрового недобора в части учителей естественнонаучных направлений, что необходимо для сохранения технологического суверенитета. Однако также идет набор на программы по экономике, экологии и лингвистике. Студенты-магистры очной формы обучения смогут совмещать работу и учебу, а также получать стипендию до 20 тысяч рублей”, - рассказал Виктор Сдобняков.

На ряде факультетов вуза открываются новые магистерские программы. Например, естественно-географический факультет приглашает абитуриентов освоить программу “Геоинформационные системы в территориальном проектировании и обеспечении экологической безопасности”. На факультете гуманитарных наук откроется профиль “Теории и практики современных исторических исследований”, на лингвистическом факультете абитуриентам предлагают программу для магистров “Русский язык как иностранный в цифровой среде”. На факультете психологии и педагогики можно получить навыки руководителя образовательной организации или советника по воспитанию, а физико-технологический факультет обучит студентов-магистров STEAM-педагогике. Занятия для студентов будут проходить как в онлайн, так и в очном формате, в том числе на базе Технопарка и Кванториума Мининского университета.

Более подробно узнать обо всех направлениях подготовки, а также получить консультацию деканов факультетов и преподавателей можно будет на Дне открытых дверей. При себе необходимо иметь паспорт.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина