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НовостиНовости компаний9 июня 2023 10:45

День открытых дверей для будущих магистров проведет Мининский университет

На ряде факультетов вуза открываются новые магистерские программы
День открытых дверей для будущих магистров проведет Мининский университет

День открытых дверей для будущих магистров проведет Мининский университет

День открытых дверей для желающих поступить в магистратуру пройдет 15 июня в Точке кипения Мининского университета по адресу: пл. Минина и Пожарского, 7. Начало в 17.00. Представители педагогического вуза расскажут о новых образовательных программах и возможностях, которые университет предоставляет учащимся.

Как рассказал ректор вуза Виктор Сдобняков, университет предлагает магистрантам обучение как по педагогическим направлениям, так и по другим специальностям. В частности, реализуются уникальные для региона образовательные программы.

“Каждую приемную кампанию мы открываем набор на новые магистерские программы, учитывая запросы общества и рынка труда. Сегодня вуз предлагает 38 магистерских программ обучения и более 370 бюджетных мест. Педагогические направления, безусловно, наш приоритет, ведь знания методик работы с людьми, основ педагогики и психологии полезны для карьерного роста в любой сфере. Важный трек здесь - магистратура для выпускников классических и технических университетов для закрытия кадрового недобора в части учителей естественнонаучных направлений, что необходимо для сохранения технологического суверенитета. Однако также идет набор на программы по экономике, экологии и лингвистике. Студенты-магистры очной формы обучения смогут совмещать работу и учебу, а также получать стипендию до 20 тысяч рублей”, - рассказал Виктор Сдобняков.

На ряде факультетов вуза открываются новые магистерские программы. Например, естественно-географический факультет приглашает абитуриентов освоить программу “Геоинформационные системы в территориальном проектировании и обеспечении экологической безопасности”. На факультете гуманитарных наук откроется профиль “Теории и практики современных исторических исследований”, на лингвистическом факультете абитуриентам предлагают программу для магистров “Русский язык как иностранный в цифровой среде”. На факультете психологии и педагогики можно получить навыки руководителя образовательной организации или советника по воспитанию, а физико-технологический факультет обучит студентов-магистров STEAM-педагогике. Занятия для студентов будут проходить как в онлайн, так и в очном формате, в том числе на базе Технопарка и Кванториума Мининского университета.

Более подробно узнать обо всех направлениях подготовки, а также получить консультацию деканов факультетов и преподавателей можно будет на Дне открытых дверей. При себе необходимо иметь паспорт.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина