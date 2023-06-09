Почти 4,5 тысячи нижегородцев пострадали от клещей в 2023 году Фото: Мария ЛЕНЦ

4470 жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей в 2023 году. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По информации ведомства, случаи присасывания клещей зафиксированы в 48 районах области, восьми районах города Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске. Среднемноголетний уровень укусов клещами превышен на 11,7%. Это связано с тем, что нижегородцы стали активно посещать места, где чаще всего происходит присасывание клещей, например, леса или дачные участки.

Напомним, сезон клещей начался в Нижегородской области еще в начале марта. Роспотребнадзор уже со 2 марта начал вести еженедельный мониторинг за клещевым энцефалитом и другими болезнями, которые переносят эти насекомые.