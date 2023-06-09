Открыта временная дорога возле стройплощадки станции метро «Сенная». Фото: телеграм-канал «МетроНН».

Новую временную дорогу открыли возле стройплощадки станции метро «Сенная». Об этом сообщили в телеграм-канале «МетроНН».

По информации источника, объездная дорога проходит от Печерского съезда до канатной дороги, мечети и жилых домов. Отметим, что улицу Сеченова на стороне будущей станции метро «Сенная» перекрыли, здесь в скором времени появится стартовый котлован.

Сегодня, 9 июня, водители уже смогли проехать с комфортом по новой объездной дороге.

Напомним, ранее нижегородцам назвали сроки открытия трех новых станций метро. Новые станции метро «Сенная» и «Площадь Свободы», которые сейчас находятся на стадии строительства, появятся в Нижнем Новгороде до 2026 года.