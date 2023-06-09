Студенты НГТУ получили награды Всероссийского инженерного конкурса-2022/2023

2 июня в инновационном образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского инженерного конкурса.

В этом году в финал вышли 100 человек, представивших самые интересные и перспективные проекты. Среди финалистов студенты и аспиранты из 47 вузов и 26 регионов РФ.

Оценку «отлично» за свои работы получили 94 участника конкурса: 41 победитель и 53 призёра, которые представляют 21 вуз из разных регионов России.

В этом году впервые все десять представителей Нижегородского государственного технического университета, которые приняли участие в финале конкурса, успешно защитили свои выпускные квалификационные работы и были удостоены наград ВИК 2022/2023.

Титул победителей Всероссийского инженерного конкурса завоевали:

· Харин Дмитрий Анатольевич (М21-КС) институт транспортных систем, проект «Выбор и обоснование формы носовой оконечности контейнеровоза с использованием САПР»;

· Шадрин Валентин Сергеевич (М21-АЭ) институт ядерной энергетики и технической физики, проект «Гидродинамика и процесс перемешивания теплоносителя в выходном участке ТВС реактора типа РИТМ для атомной станции малой мощности наземного исполнения».

Звание призеров получили студенты НГТУ им. Р.Е. Алексеева:

· Каногин Илья Андреевич Дзержинский политехнический институт, проект «Разработка и изучение работы вихревого теплообменного аппарата с внутренними устройствами»;

· Колдашова Дарья Алексеевна (М21-КС) институт транспортных систем, проект «Обоснование выбора грузового и промыслового оборудования краболовного судна для ведения промысла в морях Дальнего Востока»»;

· Петров Илья Алексеевич (М21-ЭЭС) институт электроэнергетики, проект «Разработка программно-методической основы для проведения пред аттестационных функциональных испытаний устройств микропроцессорной релейной защиты для распределительных электрических сетей с объектами распределенной генерации с применением программно-аппаратного комплекса RTDS NovaCor»;

· Смирнов Сергей Алексеевич (М21-ЭПА), институт электроэнергетики, проект «Тяговый электропривод на базе вентильного двигателя с микропроцессорным управлением»;

· Сюткина Анна Валерьевна (М21-КС) институт транспортных систем, проект «Обоснование выбора грузовой системы танкера с учетом безопасной эксплуатации для Дальнего Востока и северных районов России»;

· Черепкова Екатерина Александровна (М21-ОССМ) институт ядерной энергетики и технической физики, проект «Демодуляция сигнала в приемном устройстве беспроводной линии связи субтерагерцового диапазона частот»;

· Шагалова Анастасия Алексеевна (М21-ИСТ-5) институт радиоэлектроники и информационных технологий, проект «Разработка мобильного приложения для рабочей тетради по начертательной геометрии с применением технологии дополненной реальности»;

· Ширшин Константин Антонович (19-ПЭ) институт электроэнергетики, проект «Источник питания с системой коррекции формы потребляемого тока в составе водородного электролизера».

Ректору Нижегородского государственного технического университета, члену оргкомитета конкурса Сергею Дмитриеву вручено Благодарственное письмо за содействие в развитии инженерного образования и вклад в реализацию социально-значимого проекта «Всероссийский инженерный конкурс».

Комментируя итоги выступления команды Нижегородского государственного технического университета, ректор вуза Сергей Дмитриев, отметил:

«Конкурс предполагает реальное взаимодействие студентов и работодателей, решение поставленных ими конкретных задач. На это же ориентируют и сложившаяся в нашем университете система практико-ориентированной подготовки будущих инженеров, построенная на сотрудничестве с индустриальными партнерами, и задачи, которые мы решаем в ходе формирования своей Передовой инженерной школы.

Сегодня российской экономике необходимы инженерные кадры, готовые предложить смелые оригинальные решения. Всероссийский инженерный конкурс позволил финалистам представить свои проекты первым лицам крупнейших технологических компаний, лидерам ключевых отраслей экономики страны, и то, что многие выпускники уже получили предложения о работе, свидетельствует о высоком уровне их дипломных работ.

Уверен, что победители и призеры ВИК, придя на предприятия, смогут реально изменить облик современной промышленности и всей экономики нашей страны. А истории их успеха будут вдохновлять сверстников и тех, кто еще только задумывается о выборе жизненного пути, получать инженерные специальности, строить инженерную карьеру», - подчеркнул ректор НГГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Напомним, Всероссийский инженерный конкурс проводится с 2014 года. Ежегодные соревнования студентов и аспирантов, представляющих в рамках дипломных работ реальные инженерные проекты, связанны с решением перспективных задач по ключевым направлениям стратегии научно-технологического развития нашей страны. Организатор конкурса - Министерство науки и высшего образования России, оператор – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Фото: Пресс-служба НГТУ им. Р.Е.Алексеева