Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 7:55

Дом №4 сдан в ЖК «Новинки Smart City»

Новостройку разрешили ввести в эксплуатацию
Елизавета КОПЫЛОВА
Дом №4 был сдан в ЖК «Новинки Smart City». Фото: Фонд развития территорий.

Дом №4 был сдан в ЖК «Новинки Smart City». Фото: Фонд развития территорий.

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дома №4 ЖК «Новинки Smart City». Об этом сообщает Фонд развития территорий.

Как отмечается, общая площадь девятиэтажного корпуса составляет 5,9 тыс.кв.м. Квартиры в доме получат 108 пострадавших дольщиков.

Напомним, Фонд развития территорий достраивает 25 жилых домов в ЖК «Новинки Smart City», после того как застройщик ООО «Квартстрой Центр» был признан банкротом. Жилой комплекс начали строить еще в 2014 году.

Ранее стало известно, что еще четыре дома готовят к сдаче в эксплуатацию в нижегородском проблемном ЖК «Новинки Smart City».