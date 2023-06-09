Массовая авария привела к огромной пробке на Московском шоссе 9 июня

Пробка растянулась до Лесной Поляны Фото: Яндекс.Пробки

Массовое ДТП произошло на въезде в Нижний Новгород утром 9 июня. Как сообщают очевидцы, в районе поста ДПС на Московском шоссе столкнулись сразу пять автомобилей, образовалась пробка.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор образовался в левом и среднем ряду в сторону областного центра. Пробка растянулась до Лесной Поляны.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП. В том числе, выясняется, есть ли пострадавшие. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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