Нижегородская область вошла десятку российских регионов – лидеров по эффективности ведения лесного хозяйства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородская область вошла в десятку российских регионов – лидеров по эффективности ведения лесного хозяйства по итогам анализа, проведенного Федеральным агентством лесного хозяйства. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Как отмечается, оценку работы проводили по 36 критериям в следующих группах: охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита, воспроизводство, сохранение лесов, финансово-экономическая деятельность ведомств.

Нижегородская область заняла второе место среди субъектов Приволжского федерального округа в 2022 году.

- Такой результат является следствием активного участия региона в федеральном проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», в рамках которого проводится комплекс мероприятий по восстановлению лесов, - прокомментировал министр лесного хозяйства Роман Воробьев.

Нижегородская область с 2019 года входит в топ-10 регионов по эффективности ведения лесного хозяйства в России. В регионе проводят эффективную работу по выявлению правонарушений в области лесного законодательства, а также проведение противопожарных и лесовосстановительных мероприятий.

Кроме Нижегородской области в десятку лидеров вошли Республика Татарстан, Ленинградская, Смоленская, Вологодская, Ярославская, Тверская, Ульяновская, Брянская области и Республика Северная Осетия-Алания.