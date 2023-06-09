В Нижнем Новгороде отреставрируют архитектурный памятник на улице Грузинской

ОКН взодит в ансамбль зданий Госбанка Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Одно из зданий Госбанка планируют отреставрировать в Нижнем Новгороде. Речь идет о доме с галереями на улице Грузинской,17 также известном, как дом служителей банка. Разрешение на проведение работ выдано компании «Максима Плюс», сообщает региональное Управление госохраны ОКН.

- Служебный корпус расположен вдоль улицы Грузинской, и переходом (галереей) соединен с главным зданием банка на Большой Покровской. Дом служителей первоначально был жилым, до революции в нем предположительно находились отдельные квартиры. В советское время здесь были устроены коммунальные квартиры для служащих госбанка. В период с 1976 по 1979 гг. служебный корпус утратил свою первоначальную жилую функцию и был приспособлен под офисы для банковских служащих, - рассказали в Управлении.

Напомним, ансамбль зданий Нижегородского отделения Государственного банка построен в 1913 году и относится к архитектурным памятникам регионального значения. Разрешение на ведение работ в служебном корпусе действует до 15 ноября 2023 года.