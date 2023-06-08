В Нижнем Новгороде начали работать первые обновленные по масштабной программе лифты. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде запущены первые лифты, обновленные по масштабной программе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным регионального фонда капремонта многоквартирных домов, уже начали работу 28 новых лифтов в пяти домах. Также сейчас устанавливаются 228 лифтов в 61 доме в Нижнем Новгороде и Дзержинске. А до 1 июля планируется запуск 128 новых лифтов в 39 домах.

Отметим, по поручению губернатора Глеба Никитина домоуправляющие компании ремонтируют подъезды, в которых меняют лифты. Также в этих подъездах обновляют домофоны и устанавливают камеры видеонаблюдения.

– Настолько массовое обновление лифтового хозяйства в Нижегородской области проводится впервые, – отметил Глеб Никитин. – До конца 2024 года планируется обновить около 2400 лифтов. Этот заказ составляет почти половину от всех заказов лифтов в стране! Комплексная работа качественно улучшит условия жизни почти 180 тысяч нижегородцев.

Ранее мы сообщали, что из бюджета региона на 2023-2025 годы на замену лифтов пойдет 3,6 млрд рублей. Партнер проекта ДОМ.РФ поможет с поставкой оборудования и беспроцентной рассрочкой платежа сроком на 5 лет.

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