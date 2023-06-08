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НовостиОбщество8 июня 2023 16:51

Работу автобусов и троллейбусов в центре Нижнего Новгорода продлят в День России

Отправляться транспорт будет по мере накопления пассажиров
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Работу автобусов и троллейбусов в центре Нижнего Новгорода продлят в День России.

Работу автобусов и троллейбусов в центре Нижнего Новгорода продлят в День России.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Общественный транспорт продлит работу в центре Нижнего Новгорода после праздничных мероприятий в День России. Об этом сообщает ГКУ НО «Центр развития транспортных систем».

12 июня с 22.00 планируется накопление автобусов и троллейбусов для отправления пассажиров по завершении мероприятий на площади Минина и Пожарского.

В направлении Сормовского и Московского районов с площади Свободы будут отправляться автобусы А-3, А-45, А-71, А-95, А-9, в направлении Автозаводского и Ленинского районов – А-40, А-64, А-68, А-58, А20, а в направлении Приокского и Советского районов – А-1, А-41, А-61, А-62, А-45.

Троллейбусы №9, №13 и №17 будут следовать по нагорной части с площади Свободы, а троллейбус №31 – с площади Горького.

Общественный транспорт будет отправляться по мере накопления пассажиров.

Кроме того, поезда метрополитена будут курсировать каждые 5 минут, начиная с 22.00 и до окончания работы метро.

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