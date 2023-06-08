Более 20 соцработников наградили в Нижегородской области. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Более 20 нижегородских социальных работников наградили за высокие профессиональные достижения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

7 июня на коллегии министерства социальной политики региона в торжественной обстановке сотрудникам соцслужбы вручили почетные грамоты Минтруда России, почетные дипломы губернатора, а также благодарственные письма правительства и ЗСНО.

– В этой системе работают люди с большим сердцем, те, кто по-настоящему любит свою Родину. Вы с честью и достоинством выполняете свои задачи, окружающие понимают и ценят это, – сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

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