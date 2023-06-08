Нижегородка получила ожог роговицы глаза во время концерта в ночном клубе

По факту произошедшего проводится проверка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Нижнего Новгорода травмировалась во время концерта в ночном клубе 6 июня. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

- В городской отдел полиции №5 поступило несколько сообщений по факту получения телесных повреждений женщиной во время посещения концерта в клубе, расположенном в Нижегородском районе областного центра. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливается все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Телеграм-канале «Нижний Новгород Без цензуры» появились сообщения о том, что нижегородка получила ожог роговицы глаза во время концерта коллектива «Коста Лакоста» в клубе «Премио». По сообщениям, девушке светили зеленым лазером в глаза, чтобы согнать ее с подиума.