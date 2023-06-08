Владислав Атмахов. Фото: страница Владислава Атмахова в социальной сети ВКонтакте

Владислав Атмахов выдвинут на выборы губернатора Нижегородской области от партии «ЛДПР». Об этом председатель комитета Заксобрания, руководитель фракции политической партии «ЛДПР» Владислав Атмахов сообщает на свой странице в социальной сети.

В предложения предвыборной программы «ЛДПР» входят освобождение от налогов нижегородцев, получающих меньше 30 тысяч рублей в месяц, отмена ЕГЭ, государственное распределение выпускников медвузов, обучающихся на «бюджете», а также другие значимые идеи.

– «ЛДПР», как и всегда, идёт на выборы в каждом регионе. Нашим девизом остаётся завет Владимира Жириновского: «Не врать и не бояться!», а главной целью – улучшение жизни граждан, – подчеркнул Владислав Атмахов.

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