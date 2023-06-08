Роман Кошелев возглавил нижегородский «Дом народного единства». Фото: личная страница Романа Кошелева в социальной сети

Роман Кошелев стал директором «Дома народного единства» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Вовк».

Роман Кошелев был заместителем Константина Исаева, которого и сменил на руководящей должности. Константин Исаев же ушел с поста по собственному желанию.

Напомним, 21 сентября 2022 года Роман Кошелев покинул должность главы МСУ Шахуньи, которую занимал 7 лет. Он взялся за социальные проекты по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее мы сообщали, что выборы губернатора Нижегородской области, а также дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов пройдут в дистанционном формате.

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