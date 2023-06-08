Нижегородская полиция приобретет женские прокладки за 35 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Нижегородской области ищет поставщика женских прокладок стоимостью 35 тысяч рублей. Об этом сообщает NewsRoom24.ru со ссылкой на портал госзакупок.

ГУ МВД России по Нижегородской области, согласно документу, приобретет 200 упаковок гигиенических прокладок. В каждой из них должно быть не менее 20 прокладок. Также они должны быть многослойными, впитывающими и одноразовыми.

На покупку средств гигиены из федерального бюджета будет выделено 35 174 рубля. Поставщика выберут 9 июня через электронный аукцион.

Предположительно, полиция регулярно закупает прокладки для нижегородок, которые содержатся в изоляторах.

Ранее мы сообщали, что начальника отдела полиции Богородского района подозревают в злоупотреблении полномочиями.

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