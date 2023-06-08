Качество мобильного интернета повысилось на трассе в Уренском районе

Фото: Компания МТС

Качество мобильного интернета улучшилось для абонентов МТС на участке трассы Нижний Новгород – Киров в Уренском районе. Работа по улучшению сервиса ведется с 2018 года, сообщает пресс-служба компании.

Новая базовая станция дополнила существующее покрытие и обеспечила стабильным сигналом мобильного интернета и голосовой связи участок трассы в районе ул. Ленина в Урене. Все водители и пассажиры транспорта, который проезжает по автодороге через город, теперь могут пользоваться современными цифровыми сервисами на скорости мобильного интернета до 50 Мбит/c.

Автомобильная трасса Нижний Новгород - Киров - одна из востребованных дорог региона: по оценкам экспертов, по ней проходят около 10 тысяч автомобилей в сутки. Это единственный путь в Кировскую область, который важен с точки зрения транспортной логистики региона. Через Урень проходят автодороги на Нижний Новгород, Шарью и Йошкар-Олу. Наличие высокоскоростного интернета поможет туристам и водителям, следующим по трассе, оставаться на связи. Кроме того, сеть LTE доступна и жителям самого Уреня в районе Заливной Усадьбы и поселка Веденино.

«Установка новых базовых станций позволяет разгрузить действующую сеть, а бесшовное покрытие LTE помогает абонентам пользоваться услугами связи и мобильным интернетом непрерывно на всем участке трассы. Как правило, пользователи коротают время в пути, слушая музыку и просматривая видеоролики, а стабильный сигнал позволит делать это комфортнее», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.