Пожилая пациентка найдена мертвой в больнице №13 Нижнего Новгорода

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

87-летняя женщина найдена мертвой в больнице № 13 Нижнего Новгорода. Информацию об этом «КП-Нижний Новгород» подтвердили в региональном СУ СКР.

- Следователи выезжали на заявку по факту смерти в больнице. В настоящее время возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщает «Кстати», в конце мая 87-летнюю женщину нашли мертвой в больнице, где она проходила лечение. Родственники женщины пытаются выяснить, может ли ее смерть носить криминальный характер.

С целью выяснить обстоятельства произошедшего, корреспондент «КП-Нижний Новгород» направил запрос. К настоящему моменту ответ не получен. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Ранее сообщалось, что в той же больнице пациент после наркоза перепутал окно с дверью и упал с высоты 4 этажа.