Комплекс по производству деревянных игрушек построят в Нижегородской области за 300 млн рублей

Комплекс по производству деревянных игрушек построят в Нижегородской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Комплекс по производству деревянных игрушек построят в Вознесенском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Совет по земельным и имущественным отношениям согласовал 7 июня выделение земельного участка под производство деревянных игрушек. В проект компании «Возвуден» будет инвестировано 300 миллионов рублей. Благодаря его реализации появится 250 новых рабочих мест.

Напомним, Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил выделение участка под строительство флагманской школы для одаренных детей на Бору. В бюджете региона на это уже заложено 4 млрд рублей на 2024-2025 года.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородском кремле открылся первый фирменный магазин городецкой росписи за пределами предприятия.

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