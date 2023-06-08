Снос аварийных зданий бывшего интерната начался в Дзержинске. Фото: Администрация Дзержинска

Два аварийных здания по улице Гайдара в Дзержинске начали сносить. Раньше в корпусах №10в и №10г была специализированная коррекционная школа-интернат №2. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

В 2017 году одноэтажное и четырёхэтажные здания 1959 и 1960 годов постройки были переданы в федеральную собственность, но так и не использовались.

– В июне 2022 года корпуса были возвращены в муниципальную собственность, так как портили внешний вид района и по факту не были в пользовании, – подчеркнула председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Маргарита Шерстнева. – Учитывая аварийное состояние зданий, было принято решение их снести.

На демонтаж зданий было выделено порядка 4,2 миллионов рублей. По плану работы должны быть завершены к 5 июля 2023 года. В будущем на освободившемся участке возведут жилые дома.

Напомним, аварийный двухэтажный дом рядом с кварталом «Красный просвещенец» снесут в Нижнем Новгороде.

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