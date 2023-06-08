Картины Васнецова, Репина и Рериха привезут на выставку в Нижний Новгород

Русский музей. Фото: телеграм-канал Натальи Сухановой

Картины из Русского музея и Третьяковской галереи привезут на выставку в Нижний Новгород. Жители и гости города смогут увидеть работы Васнецова, Репина и Рериха. Об этом в своем телеграм-канале сообщает министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В Нижний Новгород привезут такие работы Васнецова, как «Витязь на распутье», «Баян», «Снегурочка», «Иван-царевич на Сером Волке» и «Царевна-лягушка». Также в городе появятся «Садко» Репина, «Лель» Нестерова, и «Ковер-самолет» Рериха.

Шедевры живописи, графики, декоративно-прикладного и народного искусства, эскизы театральных костюмов из Русского музея, Третьяковской галереи, Музея музыки и НГХМ можно будет увидеть на выставке «Художник и сказка». Она откроется 21 июня в Доме губернатора.

– Это та выставка, которую пропустить нельзя, – подчеркнула Наталья Суханова.

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