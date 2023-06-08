«Пари НН» со счетом 3:0 обыграл «Родину» в первом матче за право выступать в РПЛ

Автором второго гола стал Яковлев. Фото: ФК "Пари НН".

«Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0 обыграл столичную «Родину» в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге. Как сообщает пресс-служба нижегородской команды, футбольный поединок состоялся 7 июня в Москве.

Первый мяч залетел в ворота хозяев уже на десятой минуте. Москвичи предприняли несколько попыток сравнять счет, но до перерыва этого не случилось. Во втором тайме гости совершили сразу три замены и вскоре упрочили свое преимущество, реализовав штрафной. На 57-й минуте Николай Калинский отправил точный пас Владиславу Яковлеву, в итоге счет стал 2:0 в пользу нижегородцев. Основные 90 минут истекли, но второй минуте дополнительного времени Альберт Шарипов точно пробил рядом со штангой и довел счет до разгромного 3:0.

Ответная встреча команд состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало матча в 14:30.

- Начали хорошо, забили гол, но после этого, видимо, посчитали, что игра сделана. Пришлось пообщаться в перерыве. Объяснял, что на первом месте – психология. Никакой недооценки не должно было быть — мол, первая лига, выйдем на классе. Второй тайм уверенно доиграли. Не просто победили, а сделали это уверенно. Сделали три замены в перерыве, у атакующих игроков сводило мышцы. В целом, за исключением отрезка в первом тайме, где могли и пропустить, доволен и результатом, и отношением парней. Они жили игрой и реализовали свои моменты, - прокомментировал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.